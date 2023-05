Lieferando-Fahrer streiken erstmals in Dresden: Über Stunden wird nichts geliefert!

Dresden - Zahlreiche Essens-Bestellungen dürften am morgigen Donnerstag in Dresden verspätet oder gar nicht geliefert werden. Der Grund: Die Kurier-Fahrer von Lieferando treten in den Ausstand. Über mehrere Stunden soll unter dem Motto "Liefern am Limit" von 17 bis 21 Uhr gestreikt werden.