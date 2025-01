220 Millionen für die Dresdner Infrastruktur: Noch mehr Zustimmung für Hilberts Kredit-Idee

Geld für die Zukunft benötigt: Die Chipindustrie im Dresdner Norden wächst, benötigt entsprechende Infrastruktur. © imago/Sylvio Dittrich

Nachdem das SPD und Grüne begrüßt hatten, spricht sich nun auch die CDU für die Aufnahme von Krediten aus.

"Dresden ist in einer Notsituation, aufgrund der schweren Wirtschaftskrise in Deutschland und dem Einsturz der Carolabrücke. Für die CDU ist in dieser Notlage eine Kreditfinanzierung für wenige Notinvestitionen und Zukunftsprojekte denkbar", sagt Fraktionschefin Heike Ahnert (44, CDU).

Der Verkehr müsse "so schnell wie möglich" wieder über Carolabrücke, Nossener Brücke und Königsbrücker Straße rollen. Und auch die Großansiedlungen im Dresdner Norden müssten reibungslos funktionieren.

Bedingung für Kredite sei aber ein klarer Konsolidierungskurs. "Wir müssen grundsätzlich mit dem auskommen, was wir einnehmen. Bis 2029 sehen wir insgesamt ein Potenzial von 70 Millionen Euro, das allein durch Optimierungen und ohne Entlassungen in der Verwaltung eingespart werden kann", so Ahnert.