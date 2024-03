67-Jährige geht auf Dresdner Friedhof, dann muss sie die Feuerwehr rufen

Am Donnerstagabend wurde eine Frau (67) auf dem Johannisfriedhof in Dresden-Tolkewitz eingeschlossen. © Petra Hornig

Eigentlich wollte die 67-Jährige den Johannisfriedhof an der Wehlener Straße nach ihrem Besuch am Donnerstagabend gegen 18.41 Uhr wieder verlassen, doch sie erwartete eine böse Überraschung, wie die Feuerwehr Dresden am Freitagmorgen mitteilte.

Am Zugangstor angelangt, musste die Dame feststellen, dass sie an der Grabstätte eingeschlossen worden war: Sie hatte sich bei den Öffnungszeiten vertan und die Schließung um 17 Uhr bereits verpasst.

Somit blieb ihr nichts anderes übrig, als den Notruf zu wählen, um nicht eine Nacht in der Kälte zwischen Grabsteinen und Urnen verbringen zu müssen.

Insgesamt sechs Rettungskräfte schritten daraufhin zur Tat und beruhigten die aufgebrachte Frau.

Über eine Öffnung in einem Zaun konnte die 67-Jährige schließlich unversehrt aus ihrer Notlage befreit werden.