A4-Fahrbahn soll erneuert werden: Einschränkungen in den kommenden Tagen

Nossen - Am morgigen Samstag sowie am kommenden Montag müssen sich Autofahrer auf der A4 auf Verkehrseinschränkungen gefasst machen.

Zwischen den Autobahndreiecken Nossen und Dresden-West werden am Freitag und am Montag die Fahrspuren reduziert. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Zwischen dem Autobahndreieck Nossen und dem Autobahndreieck Dresden-West werden an diesen Tagen die Fahrstreifen in Richtung Dresden reduziert, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mitteilte.

Grund für die Sperrung der Fahrstreifen sind dabei Vorbereitungen für anstehende Bauarbeiten zur Fahrbahnerneuerung.

Am Freitag und am Montag wird der Verkehr unterdessen auf den übrigen Fahrstreifen an der Absperrung vorbeigeleitet.