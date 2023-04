"Ähm Leute, wo seid ihr?" Mann wird in Club vergessen und muss gerettet werden!

Dresden - Nach einer Party in einem Club auf der Königsbrücker Straße wurde ein Gast am frühen Sonntagmorgen nach Ende der Veranstaltung vergessen und im Gebäude eingeschlossen. Die Feuerwehr Dresden konnte den Mann befreien.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag eilte die Dresdner Feuerwehr einem eingesperrten Party-Gast in der Neustadt zu Hilfe. (Symbolbild) © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Wie TAG24 am Sonntagmorgen erfuhr, handelte es sich dabei um den "Weltclub Afropa", eine Kulturstätte für den afrikanisch-europäischen Austausch, in dem von Samstag auf Sonntag gefeiert worden war.

Einer der Gäste wird wahrscheinlich nicht schlecht gestaunt haben, als er gegen 2.05 Uhr bemerkte, dass er der letzte verbliebene Gast in den Räumlichkeiten in der Dresdner Neustadt war.

Wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung am Sonntagmorgen bekannt gab, begab sich der Mann schließlich auf den Balkon in der ersten Etage und machte auf sich aufmerksam.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, mussten sie zunächst feststellen, dass eine Rettung via Drehleiter über den Balkon aufgrund der "lokalen Gegebenheiten" nicht funktionierte. Ein erster Versuch misslang und so musste der einsame Party-Gast schließlich über den Keller ins Freie geholt werden.

Die Feuerwehr entfernte dafür eine begehbare Gitterabdeckung über einem geöffneten Kellerfenster. Gegen 2.43 Uhr konnte dann auch der letzte Gast die Party verlassen.