 20.091

Ärger um Dresdens neue Haltestellen: Regenschutz fehlt bei neuen Unterständen

Nachdem die Stationen des DVB-Liniennetzes wegen veränderter Werbeverträge umgebaut werden mussten, fehlt vielen Häuschen der seitliche Regenschutz.

Von Lennart Zielke

Dresden - Neuer Ärger um Dresdens Haltestellen: Nachdem die Stationen des DVB-Liniennetzes wegen veränderter Werbeverträge flächendeckend umgebaut werden mussten, fehlt vielen Häuschen der seitliche Regenschutz.

Besser einen Regenschirm dabeihaben sollte man auch am Alten Schlachthof.
Besser einen Regenschirm dabeihaben sollte man auch am Alten Schlachthof.  © Eric Münch

Das Grau der neuen Unterstände soll schick und zeitlos wirken. Kritiker im Netz wittern dagegen einen Hauch von "Friedhofsatmosphäre": 2021 fasste eine Mehrheit aus CDU, Grünen, FDP und AfD den Beschluss zur Neuausschreibung der Außenwerberechte.

Die Entscheidung führte zum kompletten Ersatz der bisherigen rund 850 Fahrgasthäuschen durch Modelle des Anbieters Wall. Das alte DVB-Gelb verschwindet seitdem mehr und mehr aus dem Stadtbild.

Viele neue Haltepunkte verfügen jedoch über gar keinen oder keinen ausreichenden seitlichen Regenschutz.

Dresden: Gangsta-Rap im Klassenzimmer? - Haftbefehl an der Musikhochschule
Dresden Lokal Gangsta-Rap im Klassenzimmer? - Haftbefehl an der Musikhochschule

Unterstände wie an der Anton-/Leipziger Straße, am Alten Schlachthof (beide Neustadt) oder an der Oschatzer Straße (Pieschen) bestehen lediglich aus Dach und gläserner Rückwand.

Lieferengpässe bei Stahl und Glas führen laut Rathaus dazu, dass nicht alle DVB-Haltestellen mit regendichten Seitenwänden ausgestattet sind.
Lieferengpässe bei Stahl und Glas führen laut Rathaus dazu, dass nicht alle DVB-Haltestellen mit regendichten Seitenwänden ausgestattet sind.  © Eric Münch

Gesetzliche Vorgaben und beengte Platzverhältnisse Grund dafür

Stadtrat Stefan Engel (33, SPD) pocht auf eine zügige Nachrüstung der betroffenen Haltestellen.
Stadtrat Stefan Engel (33, SPD) pocht auf eine zügige Nachrüstung der betroffenen Haltestellen.  © Steffen Füssel

Die Stadtverwaltung nennt dafür zwei Gründe: Zum einen seien wegen gesetzlicher Vorgaben und beengter Platzverhältnisse – etwa bei der vorgeschriebenen Durchgangsbreite für den Fahrgastwechsel – Seitenwände "in vereinzelten Fällen" nicht zulässig.

Zum anderen gebe es Lieferprobleme und Verzögerungen bei den Zulieferern von Stahl und Glas, sodass Scheiben bislang nicht wie vorgesehen montiert werden konnten. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage von SPD-Stadtrat Stefan Engel (33) hervor. Der Verkehrspolitiker sprach gegenüber TAG24 von einem "Trauerspiel": "Die neuen Fahrgastunterstände sind nicht alltagstauglich und die Umrüstung dauert ewig. Wall muss endlich seinen vertraglichen Verpflichtungen nachkommen."

Die Ausstattung der DVB-Stationen war in der Vergangenheit immer wieder ein Thema. Von den 151 reinen Straßenbahn-Haltestellen ist bislang nur gut die Hälfte barrierefrei, der Umbau geht wegen der angespannten Haushaltslage nur langsam voran.

Dresden: Schön trotz Krankheit - Seminar soll Mut machen
Dresden Lokal Schön trotz Krankheit - Seminar soll Mut machen

Zudem mussten die DVB ab 2023 für Gesamtkosten von 300.000 Euro rund 2000 Haltestellenschilder austauschen. Grund war eine geänderte Gesetzeslage auf Bundesebene.

Titelfoto: Eric Münch

Mehr zum Thema Dresden Lokal: