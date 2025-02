Als Dankeschön: Sächsische Wirte spendieren ihren Mitarbeitern Urlaub in Namibia

Erinnerungsfoto in der namibischen Küstenstadt Swakopmund, wo der Fluss Swakop in den Atlantik mündet. © Mary Berger

14 Mitarbeiter, die seit mindestens sechs Jahren im beliebten Wirtshaus "Augustiner an der Frauenkirche" in Dresden kochen, im Service Gäste betreuen oder im Büro arbeiten, flogen mit ihrer Chefin Mary Ende Januar/Anfang Februar nach Afrika - aufgeteilt in zwei Gruppen.

Eingeladen waren 20 der 60 festangestellten Mitarbeiter - am Ende kamen zwei Reisegruppen mit je sieben Mitarbeitern zusammen.

"Da der Betrieb im Augustiner weiterlief, mussten wir uns aufteilen", erzählt Mary Berger nach ihrer Rückkehr. Sie begleitete beide Gruppen.

"Das hatte auch seinen Reiz, das Wetter war unterschiedlich, ich bekam andere Tiere zu Gesicht und die Gruppe war ja auch ganz anders", erzählt sie.

"Ich fand es toll, mal neue Seiten an meinen Mitarbeitern zu entdecken. Auch die Beziehungen innerhalb des Teams sind viel enger geworden. Wir haben alle in Doppelzimmern gewohnt, da konnte man außerhalb des straffen Programms auch mal privat reden."