Als Städte "coventriert" wurden: Bombenopfer der Deutschen reichen Dresden die Hand!

Dresden - "Unternehmen Mondscheinsonate". Was friedlich klingt, war es für die englische Stadt Coventry am 14. November 1940 keineswegs.

Beim Eintrag ins Goldene Buch: Lord Mayor Kevin Maton, Oberbürgermeister aus der Partnerstadt Coventry und Dirk Hilbert (FDP), Oberbürgermeister von Dresden. © Holm Helis

Unter diesem Decknamen legten deutsche Bomber an diesem Tag die Stadt in Schutt und Asche.

Der tödlichste aller deutschen Luftangriffe in England war so "erfolgreich", dass in Deutschland für die Vernichtung einer Stadt aus der Luft der Begriff "coventrieren" geprägt wurde.

Dennoch ging aus den Ruinen der zerstörten mittelalterlichen St. Michael’s Cathedral in Coventry der Ruf zur Versöhnung und Verbannung jeglicher Hass- und Rachegedanken aus.

Daran erinnerte gestern auch OB Dirk Hilbert (51, FDP) beim Besuch seines Amtskollegen aus Coventry, Kevin Maton, der sich ins Goldene Buch der Stadt eintrug.

"Die Kraft zu haben, nach Vergebung zu rufen, ist ein starkes Signal für unsere Zeit. Krieg kann nicht die Lösung sein", so Hilbert.