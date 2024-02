12.02.2024 20:30 Am Goldenen Reiter wurde heute der Winter vertrieben

Am Montag wurde am Goldenen Reiter in Dresden der Winter verabschiedet.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Der Frühling ist da! Am Rosenmontag machten Kinder und Ehrenamtliche dem Winter den Prozess. Urteilsverkündung: Der "Winter" soll brennen. © Christian Juppe Das "Urteil" wurde gegen 18 Uhr vor dem Goldenen Reiter in Dresden vollstreckt ... Das Spektakel wurde von zahlreichen verkleideten Schaulustigen verfolgt und endete mit der Verbrennung des "Winters" in Form einer furchterregenden weißen Pappfigur. Organisiert wurde die Winteraustreibung nun schon zum 27. Mal vom Esel- und Freizeitverein Eselnest. Dresden Lokal Zugverkehr am Bahnhof Dresden-Neustadt unterbrochen: Grund ist kurios! "Wir sind die ersten in Dresden, die eine Winteraustreibung veranstaltet haben, das Programm ist selbst erdacht", sagt Projektleiterin Elke Raeder (63). Jährlich gebe es bis zu tausend Besucher, das Kulturamt unterstütze finanziell. Die kunstvollen Figuren wurden teilweise von der Hochschule für Bildende Künste Dresden beigesteuert. © Christian Juppe "Wir haben unseren sechs Vereinseseln eigene Figuren gewidmet, die beim Umzug dabei sind."

Titelfoto: Christian Juppe