Morgen bleibt es dunkel in Dresden: Das hat es damit auf sich

Dresden - Am Samstagabend wird es dunkel im Rathaus der Landeshauptstadt. Zum ersten Mal seit Langen nimmt die Stadt Dresden an der globalen Umweltaktion teil.

Seit 2023 ist Eva Jähnigen (59, Grüne) Zweite Bürgermeisterin der Stadt Dresden. © Holm Helis

Am 23. März ist es wieder so weit: Die 18. "Earth Hour" findet statt. Die Umweltorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) ruft jährlich zur weltweiten Gemeinschaftsaktion unter dem Motto "Deine Stunde für die Erde" auf.

Das Rathaus wird am morgigen Samstag an dem Ereignis teilnehmen. Um 20.30 Uhr werden alle Lichter für eine Stunde ausgeknipst. Auch die Gläserne Manufaktur bleibt für 60 Minuten dunkel.

Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (59, Grüne) äußert sich dazu in einer Mitteilung der Stadt: "Die jährliche Earth Hour ist ein weltweites Ereignis. Unzählige Gebäude und Sehenswürdigkeiten in tausenden Städten versinken dann erneut 60 Minuten lang im Dunkeln – als globales Zeichen für den Schutz unseres Planeten."

In vergangenen Jahren beteiligte sich die Stadt Dresden nicht immer an der globalen Aktion.