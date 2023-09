Am Wochenende kehrt Leben in Gittersee ein: Windbergbahn-Verein lädt zu Erlebnistagen

Dresden - Für lange Zeit gehörte die Eisenbahn wie selbstverständlich zum sonst beschaulichen Dresdner Stadtteil Gittersee. Zum Transport von Kohle, Wismut-Erzeugnissen oder als Ausflugsbahn genutzt, erfreute sich die Windbergbahn in ihren verschiedenen Funktionen großer Beliebtheit. Kurz nach der Wende war dann Schluss, doch ganz ausgefahren hat es sich auf den historischen Gleisen noch nicht.

Die Windbergbahn in Gittersee blickt auf eine lange Historie zurück. © Petra Hornig

So bemüht sich der Windbergbahn e.V. schon seit Jahren um den Erhalt der Strecke, bietet Sonderfahrten an und sorgt dafür, dass die Geschichte der historischen Bahn nicht in Vergessenheit gerät.

Am Wochenende kehrt dann wieder richtig Leben in die Mauern des frisch sanierten Bahnhofsgebäudes von Gittersee ein. Neben Sonderfahrten zwischen ebenda und dem Haltepunkt Leisnitz / Schloss Burgk in Freital werden auch Mitfahrten im Führerstand, Rangiervorführungen, Besichtigungen des Stellwerks oder Vorführungen alter Gleisbautechnik angeboten.

"Es ist viel Technik im Einsatz, auf der Schiene, aber auch daneben. Alles ist auch in Aktion, Funktion, zum Anfassen, zum Mitmachen", freut sich Maik Scholz (52) vom Verein.

"Wir laden alle Familien und Technikbegeisterten ein, nach Gittersee zu kommen. Wir haben übrigens auch eine eigene Hüpfburg am Start", grinst er.

Beginn ist an beiden Wochenendtagen jeweils um 9 Uhr. Am Sonnabend ist dann um 19 Uhr Schluss, am Sonntag schon eine Stunde früher.