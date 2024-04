Anbaden mit Aufwärmen im Stauseebad Cossebaude

Dresden - Nicht nur Dresdens Wasserski-Freunde sitzen auf dem Trockenen. Auch Dresdens Freibäder öffnen erst Mitte Mai. Immerhin konnten Wasserratten am Sonntag schon mal kurz ins Kühle Nass springen: Erstmals gab's im Stauseebad Cossebaude ein "Frühlingsschwimmen".

Anbaden im Stauseebad: Sportsoldatin Lilly Placzek (20) genoss das kühle Nass. © Steffen Füssel

150 Badefreunde hatten sich fürs "Anbaden" angemeldet. Den Spaß ließen sie sich am Mittag trotz etwas kühlerer Temperaturen um 17 Grad und Wolken am Himmel nicht nehmen. Danach konnten sie sich in Zelt-Saunen aufwärmen, welche die Surfschule Dresden aufgestellt hatte.

Bis zum regulären Saisonstart der Freibäder vergeht noch ein Monat. Dann öffnen am 16. Mai (Donnerstag) das Georg-Arnhold-Bad, Kombibad Prohlis, Strandbad Wostra sowie die beiden Badestellen Weixdorf und Weißig.

Das Stauseebad Cossebaude, Naturbad Mockritz, die Freibäder Wostra und Cotta sowie das Waldbad Langebrück und Luftbad Dölzschen folgen am 30. Mai. Sollte es gutes Wetter geben, könnten Mockritz und Langebrück eine Woche eher öffnen.

Bis dahin werden die Anlagen noch repariert, Becken geputzt, Technik geprüft.