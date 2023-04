26.04.2023 10:23 Angst vor dem nächsten Dürresommer: Dresden plant große Gieß-Offensive!

Den Dresdnern stecken die vergangenen Dürre-Sommer noch immer in den Knochen. Die Bürgerinitiative "Dresden gießt" will daher in diesem Jahr viele Bäume retten.

Von Jakob Anders

Dresden - Verdorrte Grünanlagen, verbrannte Blütenblätter und herabfallendes Laub im August: Den Dresdnern stecken die vergangenen drei Dürre-Sommer noch immer in den Knochen. Auch in diesem Sommer droht es wieder heiß und extrem trocken zu werden - Wetterforscher warnen schon jetzt vor dem weltweit aufziehenden Hitze-Phänomen "El Nino". Um Schlimmeres zu verhindern, trifft die Bürgerinitiative "Dresden gießt" gemeinsam mit dem Rathaus Vorkehrungen, um möglichst viele Bäume vor dem drohenden Dürre-Tod zu retten. Alles bereit: Louise Hummel-Schröter (38, l.) vom Bund Naturschutz und "Dresden gießt"-Initiator Peter Skyba (61, r.) vor dem großen Wassertank am Konkordienplatz. © Thomas Türpe Ein Wasserkanister steht nun auf dem Konkordienplatz in Pieschen. Bürger können dort Wasser schöpfen und den Bäumen am Platz zu trinken geben. "Bäume sind wahre Wunderwerke. Sie bieten Schatten und kühlen unsere Luft. Aber sie brauchen auch unsere Hilfe", sagt Louise Hummel-Schröter (38) vom Bund für Naturschutz. Sie ist "dankbar", dass auch dieses Jahr wieder gemeinsam gegossen wird und die Stadt das Wasser zur Verfügung stellt. Dr. Peter Skypa (61) ist Gründer der Bürgerinitiative. Für ihn soll sich das Engagement der Bürger in Pieschen ähnlich entwickeln wie in Striesen: "Wir haben am Stresemannplatz 50 Kastanien, die ab Mai jeden Mittwoch mit jeweils 80 Litern Wasser pro Baum gegossen werden." Dresden Lokal Autos sind die Ausnahme: Polizei kontrolliert an Radroute und entdeckt verschiedenste Vergehen 4000 Liter werden so von Anwohnern jede Woche händisch bewegt. Den Wasserzugang legte die Stadt eigens dafür an. Ein Paradebeispiel der Zusammenarbeit auch für Jörg Lange (53), vom Amt für Stadtgrün. Er wertet die Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative als Glücksfall. Denn "unkompliziert und auf Vertrauensbasis" werden so gemeinsam die städtischen Bäume gepflegt: "Bis zu 15 Jahre lang muss man Jungbäume gießen, damit sie von alleine klarkommen. Am Stresemannplatz muss die Stadt gar nicht mehr eingreifen." Wasser Marsch! Bei frisch gepflanzten Bäume helfen Bewässerungssäcke am Stamm. Gut gefüllt, geben sie das notwendige Nass nach und nach an die Wurzeln ab. © Amac Garbe, www.amacgarbe.de Die Bäume warten schon: Am Stresemannplatz gießen Anwohner ab Mai selbstorganisiert jeden Mittwoch die durstigen Kastanien. © Norbert Neumann Nadja Goernert (47) von der Bürgerinitiative "Dresden gießt" griff schon mal zur Kanne. © Thomas Türpe Dürre-Sommer 2022: Auch in der Elbe herrschte Ebbe. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa Wie drastisch sich der Klimawandel auf das Stadtgrün auswirken kann, zeigte sich im vergangenen Jahr am Großen Garten. Aufgrund von Trockenheit, Sturm und Krankheiten mussten dort 280 Bäume gefällt werden! Wer sich vernetzen und gemeinsam für unsere Bäume einsetzen möchte: Infos unter www.dresdengiesst.de.

Titelfoto: Bildmontage: Norbert Neumann, Thomas Türpe