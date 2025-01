Balkon und Altstadt-Blick: Ex-Gammel-Hochhaus in Dresden im Sommer bezugsfertig

Dresden - Einst prägten Skandale das " Gammel-Hochhaus " am Pirnaischen Platz. Erst mit Übernahme des Plattenriesens durch den Leipziger Immobilienkonzern "Quarterback" im Jahr 2020 und der anschließenden Sanierung kehrten geordnete Verhältnisse zurück. Im Sommer sollen die letzten Arbeiten beendet, 150 Miet-Wohnungen bezugsfertig sein.

So seien etwa umfangreiche Absprachen zu Statik und Brandschutz nötig gewesen. Jetzt laufe der Endspurt, Ende Juni soll alles fertig sein - etwa ein Jahr später als geplant.

Das Gerüstkleid der cremeweißen Fassade ist gefallen, in den 14 Geschossen läuft der Innenausbau. Elektrotechniker verlegen letzte Leitungen, Maler erledigen Restarbeiten.

Über dem Flachbau, in dem einst Lidl drin war und wieder ein neuer Lebensmittelmarkt einziehen soll, finden sich noch Flächen für Gewerbe- und Büroeinheiten. © Petra Hornig

Dann soll neues Leben in die 150 Wohnungen (früher gab es 180) einkehren. Vom zweiten bis 13. Geschoss gibt es je zwölf Wohnungen (früher 14), hauptsächlich mit zwei Zimmern (alle mit Fußbodenheizung und Balkon).

Den besten Blick über die Altstadt (oder auf der anderen Seite zum Fernsehturm) genießen die künftigen Bewohner aus dem Staffelgeschoss oben in 43 Metern Höhe, wo sechs Wohnungen (zwischen 48 und 210 Quadratmeter) eingerichtet werden. Neu ist auch eine Tiefgarage mit 32 Stellplätzen.

Platz für Gewerbe und Büros gibt es im ersten Geschoss des Hochhauses sowie im neuen Glasanbau am Hochhaus. In den Flachbau, wo früher Lidl war, soll ein neuer Lebensmittelmarkt einziehen - der Vertrag sei allerdings noch nicht unterzeichnet, so Leontine Linck.

"Quarterback" hat das Hochhaus bereits verkauft an Vonovia. Deren Tochterfirma BUWOG Immobilien Treuhand will ab Juli mit der Vermietung starten.