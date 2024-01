09.01.2024 07:29 244.532 Bauernproteste in Dresden: Keine neuen Blockaden in der Landeshauptstadt, aber Trecker-Korso in Meißen

Nachdem die Bauern am Montag mehrere Autobahn-Auffahrten und innerstädtische Straßen in Dresden lahmgelegt haben, verhält sich die Lage am Dienstagmorgen ruhig.

Von Eric Hofmann, Linda Drewanz, Max Patzig, Erik Töpfer

Dresden - Nachdem die Bauern am gestrigen Montag mehrere Autobahn-Auffahrten und innerstädtische Straßen in Dresden lahmgelegt haben, verhält sich die Lage am Dienstagmorgen ruhig. TAG24 gibt Euch einen Überblick zu den vergangenen Stunden. Hunderte Traktoren legten am Morgen Teile des Verkehrs lahm. © Eric Münch Die geplanten Proteste, die am Montag um 5 Uhr morgens starteten und eigentlich bis 17 Uhr gehen sollten - aber letztlich auf 15 Uhr gekürzt wurden - hatten große Auswirkungen auf den Autobahn-Verkehr. Betroffen waren neben den A4-Auffahrten Wilder Mann, Hellerau und Altstadt auch die A17-Auffahrten Südvorstadt und Gorbitz. Hinzu kamen Blockaden durch Korsos auf den Straßen. In der Dresdner Innenstadt entstanden längere Staus. Dresden Lokal Hochwasser zieht sich zurück: Terrassenufer wieder frei! Über die neuesten Aktionen in und um Dresden hält Euch TAG24 hier auch am Dienstag auf dem Laufenden. Zu den Lagen in Leipzig sowie Chemnitz, dem Erzgebirge, Vogtland und Mittelsachsen gibt es ebenfalls News-Ticker. 9. Januar, 7.29 Uhr: Bislang keine Störungen aufgrund von Bauern-Protesten Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 mitteilte, verläuft der Dienstagmorgen ruhig. Es seien bislang keine Störungen aufgrund von Bauern-Protesten bekannt. Seitens der Landwirte hätte es für heute zunächst auch keine angemeldeten Demos in Dresden gegeben. Protestiert werden soll hingegen in Meißen. Dort wird ab 7.45 Uhr ein Fahrzeug-Korso erwartet, der über die Landstraßen nach Nossen, Riesa und Großenhain sowie anschließend zurück nach Meißen zieht. 8. Januar, 15.47 Uhr: Autobahn-Einfahrten wieder frei, Traktoren auf dem Rückzug Die Traktoren-Versammlungen an den Autobahn-Auffahrten seien laut Polizei mittlerweile beendet. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung hätten jedoch nicht vorgelegen. 8. Januar, 12.26 Uhr: Proteste werden vorzeitig eingestellt Statt wie geplant 17 Uhr wird der Verband "Land schafft Verbindung Sachsen" (LSV) die Proteste bereits um 15 Uhr an den Autobahn-Auffahrten beenden. Grund sei das "überwältigende" Verständnis. "An keinem der 95 Standorte mit 10.000 Traktoren, Lkws und Transportern gab es in irgendeiner Weise Probleme", heißt es. Als Dank wolle man Sachsens Bevölkerung nicht weiter einschränken im Feierabendverkehr. 8. Januar, 11.53 Uhr: Theaterplatz dicht Mittlerweile ist auch die Dresdner Altstadt betroffen. Auf der Ostra-Allee staut sich der Verkehr kurz vor Mittag. Auf dem Theaterplatz haben sich zudem viele Demonstranten aus dem Gewerbe und dem Handwerk zusammengefunden. Auf der Ostra-Allee in der Dresdner Altstadt staut sich mittlerweile der Verkehr. © Eric Hofmann Auf dem Theaterplatz demonstrieren Handwerker und Gewerbetreibende. © Eric Hofmann 8. Januar, 11.07 Uhr: Erste Auffahrten wieder frei Da ab 11.30 Uhr einer Auflage zufolge jede Auffahrt in Dresden frei sein muss, lösen sich die Blockaden derzeit auf. Um 12 Uhr ist großer Mittagstreff in Kesselsdorf. 8. Januar, 11.06 Uhr: Hunderte Traktoren rund um Dresden unterwegs Mehrere Korsos sind rund um Dresden unterwegs, um den Verkehr zu verlangsamen. Ein Traktor fährt durch Wildberg in Richtung Meißen. © Erik Töpfer 8. Januar, 9.56 Uhr: Proteste auch in Meißen In Meißen werden aktuell die Brücken blockiert. Mehrere Bauern blockieren die Altstadtbrücke in Meißen. © Erik Töpfer Einzelne Bauern freuen sich: "Alles leer! Die Straßen, alle leer! Es hat geklappt!" © Erik Töpfer 8. Januar, 9.43 Uhr: Keine größeren Staus außerhalb der Blockade-Zonen Ansonsten scheint es auf Dresdens Straßen ruhig zuzugehen. Die meisten scheinen gewappnet gewesen zu sein und auf Bahn oder Bus umgestiegen zu sein. 8. Januar, 9.03 Uhr: Blockade dauert weiter an Die Blockade dauert weiter an. Aber: Laut Auflage müssen die Auffahrten zwischen 11.30 und 13 Uhr frei gemacht werden. Viele Bauern haben ihren Traktor mit Plakaten geschmückt. © Eric Münch So wie hier sah es am Montagmorgen oft aus: Viele Traktoren blockieren die Auffahrten wie hier zur A17 in Südvorstadt. © Eric Münch 8. Januar, 8.19 Uhr: "Wollen Gesicht zeigen" Marc Bernhardt (37) vom LSV Sachsen erklärt die Gründe des Protests: "Wollen Gesicht zeigen". Außerdem grenzt er sich klar von politischen Strömungen ab. 8. Januar, 8.10 Uhr: Keine Blockade auf Waldschlößchenbrücke und Blaues Wunder Die Waldschlößchenbrücke ist frei, hier wird (derzeit) nicht blockiert. Ebenso das Blaue Wunder. Fortsetzung des Artikels laden 8. Januar, 7.55 Uhr: Winterdienst macht mit Der Winterdienst zeigt sich solidarisch. Er streikt ebenfalls mit, wie an der Auffahrt Südvorstadt zu sehen ist. Auch der Winterdienst streikt mit. © Eric Hofmann So sieht die A17-Auffahrt Südvorstadt aus. © Eric Hofmann 8. Januar, 7.55 Uhr: Langsame Traktoren Die Straße zur A17-Auffahrt Südvorstadt wird durch langsame Traktoren blockiert. Langsame Traktoren bremsen den Verkehr zur A17 aus. © Eric Hofmann 8. Januar, 7.27 Uhr: Stau am Wilden Mann Ähnliches Bild an der A4-Auffahrt Wilder Mann. Auch hier wird blockiert, was derzeit einen erheblichen Stau zur Folge hat. Am Wilden Mann staut es sich in den Morgenstunden extrem. © Erik Töpfer An der Auffahrt Altstadt sind die Straßen auch dicht. Bauer Marcus Kühne hat symbolisch eine Kanone mitgebracht - und jede Menge Mist. Diesem Landwirt reicht's. Er brachte gleich Mist und eine Kanone mit. © Eric Hofmann 8. Januar, 6.56 Uhr: Bratwurst-Frühstück für die Bauern Die Landwirte haben sich auf einen langen und vor allem kalten Tag eingestellt. In einem Wagen wurde eine Heizung mitgebracht. In einer Stunde soll es hier an der Auffahrt Hellerau Frühstück geben: Bratwurst. Zunehmend beginnt auch der Berufsverkehr. Die Straße füllt sich. In diesem Wagen befindet sich eine Heizung. Derzeit sind Minus-Grade. © Erik Töpfer Die Straße rund um die Auffahrt wird zunehmend voller. © Erik Töpfer Während die Auffahrten blockiert werden, sind immerhin die Abfahrten noch frei. © Erik Töpfer 8. Januar, 6.40 Uhr: A4-Auffahrt Hellerau dicht Unter den betroffenen Auffahrten ist auch Hellerau (A4). Hier stehen derzeit acht Traktoren und fünf Lkws. Ein großes Verkehrschaos bleibt aber erstmal aus. Vorbeifahrende Autos werden allerdings angehalten und mit Flyer versorgt. Derzeit blockieren mehrere Traktoren die A4-Auffahrt in Hellerau. © Erik Töpfer Derzeit sind nur die Auffahrten von der Blockade betroffen. © Erik Töpfer 8. Januar, 5.50 Uhr: Mehrere Auffahrten bereits dicht Laut Polizei begannen die Blockade-Aktionen ab etwa 5 Uhr. Derzeit sind unter anderem an den Anschlussstellen Marsdorf, Radeburg, Hellerau, Wilder Mann sowie Nossen und Wilsdruff keine Auffahrten möglich. An weiteren Auffahrten (siehe Update 5.20 Uhr) ist ebenfalls noch mit Blockaden zu rechnen. 8. Januar, 5.30 Uhr: Lagebesprechung: Die ersten Bauern sind bereits unterwegs In Radeburg trafen sich bereits ab 4 Uhr die ersten Bauern zu einer Lagebesprechung. Hier wurde geklärt, welche Landwirte zu welchem Blockade-Punkt aufbrechen. Dutzende Bauern beteiligen sich an dem bundesweiten Protest - hier in Radeburg in Sachsen. © xcitepress/finn becke 8. Januar, 5.20 Uhr: Wo es heute für Autofahrer ungemütlich wird Auffahrten A4 Dresden-Hellerau

Auffahrten A4 Dresden-Wilder Mann

Auffahrten A4 Dresden-Altstadt

Auffahrten A17 Dresden-Gorbitz

Auffahrten A17 Dresden-Südvorstadt

Theaterplatz

Devrientstraße

Kleine Packhofstraße

Ostra-Allee

Pirnaischer Platz

Carolabrücke

Carolaplatz

Albertstraße

Köpckestraße Im Dresdner Umland sind betroffen: Auffahrten A4 Nossen -Ost und -Nord

-Ost und -Nord Auffahrten A4 Döbeln und Döbeln-Nord

und Döbeln-Nord Kreuzung B6/S177 Rossendorf

Kreisverkehr B6/Stolpener Straße Fischbach

Kreuzung S163/S165 Hohnstein

S156 in Neustadt/Sachsen

S159 in Neustadt/Sachsen Bislang unbestätigten Gerüchten zufolge könnten zudem die Waldschlößchenbrücke sowie die Elbbrücken in Radebeul, Meißen und Riesa betroffen sein. Explizit nicht lahmgelegt werden sollen Autobahnabfahrten sowie die Auffahrten der A4 Dresden-Neustadt und -Flughafen als auch an der A17 die Auffahrt in Prohlis. Trotz des Rückgangs der Elbe bleibt auch das Terrassenufer vorübergehend noch gesperrt, wie die Stadt mitteilte, da vor einer Freigabe Reinigungsarbeiten stattfinden müssten. Zudem ist die Senke unterhalb der Augustusbrücke am Sonntag noch immer voller Elbwasser.

Titelfoto: Eric Münch