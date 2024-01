Bauernproteste in Dresden: Traktoren mit fragwürdigen Symbolen unterwegs

Bauern haben am Montag mehrere Autobahn-Auffahrten und innerstädtische Straßen in Dresden lahmgelegt. Am heutigen Mittwoch soll es weitergehen.

Von Eric Hofmann, Linda Drewanz, Max Patzig, Niklas Perband, Erik Töpfer, Maximilian Schiffhorst, Chris Pechmann

Dresden - Nachdem die Bauern am Montag mehrere Autobahn-Auffahrten und innerstädtische Straßen in Dresden lahmgelegt hatten, war die Lage am Dienstag ruhig. Anders sieht es am heutigen Mittwoch aus: Auf die Landeshauptstadt rollen wohl mindestes 2000 Traktoren zu! TAG24 gibt Euch einen Überblick im Liveticker.

Hunderte Traktoren legten bereits am Montag Teile des Verkehrs lahm. © Eric Münch Die geplanten Proteste hatten schon am Montag große Auswirkungen auf den Autobahn-Verkehr. Betroffen waren neben den A4-Auffahrten Wilder Mann, Hellerau und Altstadt auch die A17-Auffahrten Südvorstadt und Gorbitz. Hinzu kamen Blockaden durch Korsos auf den Straßen. In der Dresdner Innenstadt entstanden längere Staus. Am Dienstag war dann vor allem der Landkreis Meißen betroffen. Mittwoch wird es auch in der Landeshauptstadt wieder richtig voll: "Wir kommen in einer Sternfahrt nach Dresden", sagte Robert Erdmann (37) von der Bauernvereinigung "Land schafft Verbindung" (LSV). Über die neuesten Aktionen in und um Dresden hält Euch TAG24 in dieser Woche auf dem Laufenden.

10. Januar, 11.30 Uhr: Großkundgebung hat begonnen

Gegen 11.15 Uhr startete schließlich die Versammlung der Bauern auf dem Theaterplatz. Die Polizei Dresden teilte mit: "Die Einsatzlage gestaltet sich ruhig. Die Einsatzkräfte verzeichneten keine Vorkommnisse." Es wurde aber weiter vor Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt gewarnt.

10. Januar, 11.05 Uhr: Bilder zeigen den Bauernprotest in Dresden - auch fragwürdige Symbole gesichtet

Galgen-Symbole wollte der Deutscher Bauernverband eigentlich nicht auf den Demos sehen! © Fionn Klose

"Hört uns bitte zu", fordern einige Bauern auf ihren Plakaten. © Thomas Türpe

Traktoren auf der Ostra-Allee. © Fionn Klose

Der Protest auf dem Theaterplatz. © Fionn Klose

10. Januar, 10.09 Uhr: Autobahnzufahrten sind frei, Verkehrsbehinderungen und Stau in der Altstadt

Die gute Nachricht: Wie erhofft bleiben die Autobahnen sowie die Autobahnzufahrten in und um Dresden am heutigen Mittwoch frei! Das bestätigte Polizeisprecher Marko Laske (49) im Gespräch mit TAG24. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen käme es hingegen vor allem am Terassenufer, auf der Ostra-Allee und auf der Devrientstraße. Die Protestierenden kämen quasi aus "allen Himmelrichtungen" nach Dresden. Der Theaterplatz fülle sich allmählich - um 11 Uhr soll dann die große Kundgebung starten. Laut Laske würden sich die Landwirte bislang sehr kooperativ gegenüber der Polizei zeigen.

10. Januar, 9.54 Uhr: Bauern füllen den Theaterplatz

Über das Terassenufer gelangten viele Landwirte zum Theaterplatz. © Thomas Türpe

Zwischen 9 und 10 Uhr füllte sich der Platz langsam. © Thomas Türpe

10. Januar, 9.35 Uhr: Erste Traktoren sind angekommen

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, sind inzwischen die ersten Traktoren in Dresden angekommen. Auch auf dem Theaterplatz stehen bereits einige Fahrzeuge.

10. Januar, 8.08 Uhr: Traktor-Korsos sind unterwegs, Polizei beginnt Einsatz

Die Polizeidirektion Dresden teilte am Morgen mit, dass man mit dem Einsatz "im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen von Landwirten in Dresden" begonnen habe. Inzwischen hätten sich bereits mehrere Fahrzeugkorsos aus dem Umland auf den Weg in die Stadt gemacht. Die Traktoren werden von Polizeikräften begleitet.

Am Dienstagmorgen sind über die B173 mehrere Dutzend Traktoren in Richtung Dresden gerollt. © Erik Frank Hoffmann

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in der Innenstadt im Einsatz. © Max Patzig

Auch spezielle Fahrzeuge rückten an. © Max Patzig

10. Januar, 6.25 Uhr: Großdemo auf dem Theaterplatz angekündigt

Spätestens ab 12 Uhr wird es auf und um den Theaterplatz richtig voll. Der Deutsche Bauernverband kündigte eine vom Sächsischen Landesbauernverband organisierte Großdemonstration an. Mittlerweile ist bekannt, dass auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) vor Ort sein will, um auf der Kundgebung zu sprechen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU). © dpa | Robert Michael

10. Januar, 6.06 Uhr: Mehrere Korsos und volle Straßen erwartet

Drei wenn nicht gar vier Korsos sollen heute bereits gegen 9 Uhr in Dresden ankommen. Insgesamt dürfte es sich dabei um mindestens 2000 Traktoren handeln. "Verkehrsteilnehmer müssen mit erheblichen Einschränkungen im Bereich der Dresdner Innenstadt rechnen", so Sprecher Marko Laske (49).

9. Januar, 16.51 Uhr: Warnung vor enormen Verkehrsbeeinträchtigungen

Am morgigen Mittwoch ist mit heftigen Verkehrsbeeinträchtigungen in Dresden zu rechnen - vor allem in der Innenstadt. Laut Polizeidirektion Dresden planen Landwirte den Start einer Versammlung am Vormittag auf dem Theaterplatz. Bereits im Vorfeld werden teilnehmende Autokorsos aus ganz Sachsen erwartet. Auch im Umland, insbesondere auf den Bundesstraßen 6, 170 sowie 173 kann es daher länger dauern. Die Versammlung selbst wird voraussichtlich bis in den frühen Nachmittag andauern.

Auf dem Theaterplatz wollen sich am morgigen Mittwoch erneut Landwirte versammeln und protestieren. © Robert Michael/dpa

9. Januar, 8.53 Uhr: Versammlung in Meißen gestartet

Um 8.15 Uhr begann laut Polizei die Demo der Landwirte in Meißen. Im Anschluss an die Auftaktkundgebung wollen die Bauern mit einem Fahrzeug-Korso über die Landstraßen nach Nossen, Riesa und Großenhain sowie anschließend zurück nach Meißen ziehen. Es ist entlang der Aufzugsstrecke mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Polizei empfiehlt allen Autofahrern, mögliche Verzögerungen einzuplanen und auf unvorhersehbare Behinderungen gefasst zu sein.