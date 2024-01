Bauernproteste in Dresden: Kretschmer mit Pfeifkonzert bei Kundgebung begrüßt

Dresden - Nachdem die Bauern am Montag mehrere Autobahn-Auffahrten und innerstädtische Straßen in Dresden lahmgelegt hatten, war die Lage am Dienstag ruhig. Anders sieht es am heutigen Mittwoch aus: Auf die Landeshauptstadt rollen wohl mindestes 2000 Traktoren zu! TAG24 gibt Euch einen Überblick im Liveticker.