Satelliten-Aufnahmen zeigen: Auch diese Dresdner Brücken sind in Bewegung

Dresden - Rückblickende Auswertungen aus dem Weltall zeigen, dass sich zwei Abschnitte der Carolabrücke über Jahre entgegengesetzt von den übrigen Teilen des Bauwerks bewegt hatten. Jetzt liegen neue Daten zu zwei weiteren Problem-Brücken in Dresden vor.

Satellitengestützte Aufnahmen des in London ansässigen Unternehmens "Value.Space" zeigen nun, dass sich ein Abschnitt über den Zugschienen (auf der Seite nahe der Fabrikstraße) um fast acht Millimeter pro Jahr nach oben bewegt.

Das Rathaus hatte auf einem Teilstück bereits vor Jahren Tempo 30 eingeführt, um die Belastung des Bauwerks zu reduzieren. Damals wurden Risse in Schweißnähten der Konstruktion festgestellt. Das Spannbetonbauwerk wird deshalb kontinuierlich überwacht, erklärte die Verwaltung.

Auf der gegenüberliegenden Seite (Schillerplatz) sei dieses Muster nicht erkennbar, so Leinfeld. "Vor Ort müssen Ingenieure feststellen, ob die Bewegungen ungefährlich oder weitere Untersuchungen notwendig sind."

Das Gleiche empfiehlt er im Fall des Blauen Wunders, welches ab 2025 weiter saniert werden soll. Dort bewegt sich am Beginn des Fachwerks auf Loschwitzer Seite die Brücke jährlich bis zu sieben Millimeter pro Jahr nach oben.

Die Daten reichen bis in den September 2021 zurück. Auffällig ist, dass sich ein weiteres Teilstück in stadtwärtiger Richtung ungleichmäßig anhebt. "Das bedeutet nicht sofortigen Alarm, doch langfristig könnte es Folgen haben. Das sollten sich Experten anschauen", erklärt "Value.Space"-Mitgründer und Technikchef Agu Leinfeld (46).

Grundsätzlich seien die Befunde an den beiden Brücken aber nicht so beunruhigend wie im Falle der Carolabrücke, so der Firmengründer.