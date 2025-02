Bomben-Gedenken im Ticker: Hunderte Rechtsextreme sammeln sich am Bahnhof Mitte

Alle Informationen rund um die Geschehnisse am 13. und 15. Februar in Dresden im Liveticker.

Von Benjamin Schön, Eric Hofmann, Malte Kurtz, Alexander Steiger, Adrian Schintlmeister Dresden - Nachdem sich am Donnerstagabend rund 10.000 Menschen die Hand gereicht hatten, wird es in Dresden am heutigen Samstag zu mehreren Demonstrationen kommen.

Im Feuersturm von Dresden (13. Februar 1945) kamen mindestens 25.000 Menschen ums Leben. Immer wieder versuchen Rechtsextremisten, diese Tragödie für ihre Zwecke zu vereinnahmen. © Deutsche Fotothek‎, CC BY-SA 3.0 DE via Wikimedia Commons Tausende Neonazis wollen wieder durch Dresden ziehen, um den Opfern des "angloamerikanischen Bombenterrors" zu gedenken. Linke Demonstranten sind entschlossen, mit Straßenblockaden dagegenzuhalten. Die Polizei erwartet Konfrontationen. Der erste Gedenk-Tag am Donnerstag verlief für die Einsatzkräfte dagegen überwiegend ruhig. Alle Informationen rund um die Geschehnisse am 15. Februar erfahrt Ihr hier im TAG24-Liveticker.

15. Februar, 12.50 Uhr: Polizei räumt Sitzblockade

Auf der Ostra-Allee hat die Polizei begonnen, eine Sitzblockade von Gegendemonstranten aufzulösen. Gegen 11 Uhr versammelten sich die ersten Demo-Teilnehmer, hockten sich nahe dem Haus der Presse auf die Straße. Etwas mehr als eine Stunde später hatte die Polizei genug und begann, die Straße zu räumen.

Die Einsatzkräfte holten die Demo-Teilnehmer von der Straße. © privat

15. Februar, 12.28 Uhr: Gegendemonstranten sammeln sich an den Annenhöfen

Die Polizei hat an den Annenhöfen ihre Kräfte verstärkt. © privat

15. Februar, 12.25 Uhr: Polizei mit Wasserwerfer vor Ort

Auf der Maxstraße hat die Polizei einen Wasserwerfer 10.000 positioniert. © privat

15. Februar, 12.22 Uhr: Hunderte Rechtsextreme treffen sich am Bahnhof Mitte

Hunderte Rechtsextreme haben sich am Bahnhof Mitte eingefunden. © privat

15. Februar, 11.58 Uhr: Massive Umleitungen bei den DVB

Wegen des Demonstrationsgeschehens kommt es derzeit zu erheblichen Einschränkungen im DVB-Netz. Vom Süden in den Norden werden Straßenbahnen ab Lennéplatz über Straßburger Platz, Sachsenallee und Albertplatz umgeleitet. Straßenbahnen zwischen Pirnaischer Platz und Leutewitz werden über den Hauptbahnhof umgeleitet.

15. Februar, 11.11 Uhr: Erste Sitzblockaden in Dresden

Um den Aufmarsch der Rechtsradikalen zu verhindern, haben Gegendemonstranten erste Sitzblockaden errichtet. So versammelten sich etwa 50 Personen an der Ostra-Allee und setzten sich trotz winterlicher Temperaturen auf die Fahrbahn. Hier soll später der geplante Aufmarsch der Rechtsextremen vorbeiführen. Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften vor Ort.

Zahlreiche Menschen haben eine Sitzblockade auf der Ostra-Allee errichtet. © Julien Röder

15. Februar, 11 Uhr: Polizei riegelt Teile der Innenstadt ab

Die Polizei bereitet sich auf den Einsatz in der Dresdner Innenstadt vor. Rund um den Bahnhof Mitte werden erste Straßen abgesperrt. Inzwischen wurde auch die Marienbrücke gesperrt. Autofahrer werden stattdessen über die Albertbrücke beziehungsweise Flügelwegbrücke umgeleitet.

Inzwischen sind Teile der Innenstadt abgeriegelt. Hier die Zufahrt zur Marienbrücke auf der Neustädter Seite. © privat

15. Februar, 9.33 Uhr: Parkplätze in der Innenstadt gesperrt, Einschränkungen im ÖPNV

Wegen der erwarteten Kundgebungen hat die Polizei die Parkplätze Schießgasse, Pirnaischer Platz und Reitbahnstraße gesperrt. Auch bei den DVB geht man vom Einschränkungen aus. Man erwarte Verzögerungen und operative Umleitungen, hieß es. Das Bündnis Bündnis Dresden-WiEdersetzen hat zu Blockaden im Innenstadtbereich aufgerufen.

15. Februar, 8.13 Uhr: Hier wird heute in Dresden demonstriert

Anlässlich des 80. Jahrestages der Bombardierung Dresdens wollen sich um 12 Uhr zahlreiche Personen aus dem rechtsextremen Spektrum zu einer Kundgebung am Bahnhof Mitte treffen. Ein Demonstrationsaufzug der Rechtsradikalen soll um 14 Uhr starten und über Ostra-Allee, Postplatz und Schweriner Straße führen und gegen 16 Uhr wieder am Bahnhof Mitte enden. Die Polizei rechnet mit weit mehr als 1000 Demonstranten. Das Bündnis Dresden-WiEdersetzen will diesen Aufmarsch verhindern, ruft zu Blockaden auf. Auch eine Gegendemonstration ist angemeldet. Los geht es bereits um 9 Uhr am Hauptbahnhof und ab 10 Uhr mit einer weiteren Kundgebung am Goldenen Reiter. Auf dem Wettiner Platz hat "Haltung zeigen!" ab 13 Uhr eine Kundgebung angezeigt. Was Ihr zu den geplanten Kundgebungen in Dresden für den heutigen Samstag wissen müsst, erfahrt Ihr hier.

14. Februar, 12.38 Uhr: Hier kommt es am Samstag zu Verkehrseinschränkungen

Aufgrund des Demonstrations-Geschehens kommt es am morgigen Samstag rund um die Dresdner Innenstadt zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, ist besonders am Nachmittag mit Einschränkungen an der Marienbrücke zu rechen. Es wird empfohlen, den Bereich bis circa 17 Uhr zu meiden. Auch in den Bereichen Innere Altstadt, Wilsdruffer Vorstadt, Seevorstadt und Friedrichstadt müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Umleitungen einstellen. Fahrgäste der DVB müssen sich ebenfalls auf Beeinträchtigungen einstellen.

Am Samstag kommt es in Dresden zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. © Robert Michael/dpa

14. Februar, 11.52 Uhr: Vorwürfe gegen Polizei

Linken-Politikerin Rita Kunert vom Bündnis "Dresden WiEdersetzen" hat der Dresdner Polizei vorgeworfen, die Pressefreiheit "ausgehebelt" zu haben. Kunert bezog sich dabei auf den Polizeieinsatz im Zuge der Versammlung auf Altmarkt, die unter dem Motto "Herz statt Hetze" stand: "Der völlig überzogene Einsatz der Polizei an der Veranstaltung von 'Herz statt Hetze' lässt einmal mehr den Gedanken aufkommen, dass es Beamt:innen gibt, die einen geregelten Ablauf antifaschistischer Versammlungen einfach nicht ertragen. Bei diesem Einsatz wurde auch ein knappes Dutzend Journalist:innen, teils unter Anwendung von Zwang, rausgeworfen, um nicht berichten zu können."