CinemaxX am Schillerplatz muss schließen: "Neueröffnung in Dresden ist nicht geplant"

Dresden - Die Landeshauptstadt verliert eines seiner größten Lichtspielhäuser: Das beliebte CinemaxX- Kino am Schillerplatz in Dresden steht vor dem Aus! Rund sechs Monate lang könnt Ihr Euch dort noch die neusten Blockbuster ansehen, dann schließen die Pforten für immer.

Bis zur Schließung werden noch einige Blockbuster im CinemaxX in der Schiller-Galerie gezeigt. (Archivbild) © Steffen Füssel

Grund für das Aus des Kinos in der Schiller-Galerie ist das Auslaufen des Mietvertrags mit dem Vermieter BADER AMAR S.A.S., wie das Unternehmen mitteilte.

Neu- oder Nachverhandlungen scheinen ausgeschlossen - "Die Fortführung weiterführender Gespräche wurde aus unbekannten Gründen durch den Vermieter abgelehnt", sagte dazu Mirko Engel vom CinemaxX-Dresden gegenüber TAG24.

Wer noch im Besitz eines Kinogutscheins sein sollte, kann diesen noch bis zum 28. März in Dresden nutzen, darüber hinaus dann immer noch an den anderen Standorten der Kino-Kette (zum Beispiel in Halle oder Magdeburg).

Doch was ist mit den Mitarbeitern, die bislang fleißig in Dresden die Tickets verkauft und abgerissen, das Popcorn eingetütet und die Säle gesäubert haben? "Wir möchten allen Mitarbeitenden des CinemaxX in Dresden die Möglichkeit geben, ihre Beschäftigung in einem anderen CinemaxX Standort fortzuführen", sagte Engel dazu. Inwiefern man die Angestellten auch bei einem Umzug zu einem anderen Standort unterstützen würde, blieb offen.