Cinnamood in Dresden: Jetzt ist klar, wann der Zimtschnecken-Laden eröffnet

Dresden - Zimtschnecken-Alarm in Dresden: Jetzt ist klar, wann die Cinnamood-Filiale in der sächsischen Landeshauptstadt eröffnet.

Im Februar wurde noch kräftig gewerkelt. Zwei Monate später steht nun die Eröffnung an. © Max Patzig

Bereits in der kommenden Woche, am 6. April (Samstag), ist es so weit.

Der Laden, der in Deutschland bereits 20 weitere Filialen hat, eröffnet direkt in der Dresdner Innenstadt auf der Seestraße (gegenüber C&A).

Damit das Opening ab 12 Uhr ein Erfolg wird, gibt es sogar extra einen DJ. Auch kostenlose Getränke sind laut Instagram-Beitrag geplant.

Die süßen Teilchen werden dann voraussichtlich um die vier bis fünf Euro kosten.