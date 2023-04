Container-Dörfer für Geflüchtete: SPD will Begrenzung der Belegung

Dresden - Seit Wochen wird über die geplanten Container-Dörfer für Asylbewerber diskutiert. Am 11. Mai sollen die Stadträte darüber entscheiden. Jetzt schalten sich die beiden Dresdner SPD-Chefs in die Debatte ein.

"Durchdachter Lösungsansatz": Der Dresdner SPD-Chef Albrecht Pallas (43) positioniert sich zu den Container-Dörfern. Dieser Standort in Sporbitz ist schon in Betrieb. Die Stadt will neun weitere eröffnen. © Montage: Thomas Türpe, Holm Helis

"Wir begrüßen den pragmatischen und durchdachten Lösungsansatz der Stadtverwaltung, Geflüchtete an neun Standorten im ganzen Stadtgebiet in kleineren Gemeinschaftsunterkünften unterzubringen", sagt der Landtagsabgeordnete Albrecht Pallas (43, OB-Kandidat in Dresden 2022).

"Mit einer durchschnittlichen Anzahl von 50 Menschen pro Standort können Verwaltung und Zivilgesellschaft gut umgehen und den Untergebrachten Angebote machen."



Pallas Rechnung ist allerdings ungenau: Nur fünf Unterkünfte sind für je 48 Flüchtlinge vorgesehen, drei für 144 und eine für 152 Bewohner. Ergibt einen Durchschnitt von gut 91 Menschen pro Standort.

Parteigenossin Rasha Nasr (30, sitzt im Bundestag) betont: "Das Recht auf Asyl ist ein grundlegendes Menschenrecht. Dazu gehört auch eine menschenwürdige Unterbringung." Die Frage sei also nicht, ob, sondern wie die 2200 erwarteten Flüchtlinge in diesem Jahr untergebracht werden.