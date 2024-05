CSD in Dresden: Rechtsextreme wollen am Samstag gegen "Identitätsgestörte" Sturm laufen!

Dresden - Am kommenden Samstag steigt in Dresden wieder die große Straßenparade im Rahmen des Christopher-Street-Days (CSD) in Dresden. Sie setzt ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Liebe. Sogar einen Regenbogen-Bus wird es geben. Doch es kündigt sich homophober Widerstand an!

In etwa zeitgleich, gegen 12 Uhr, wird die legendäre Demo-Route des CSD Dresden durch die Stadt am Altmarkt starten.

Zur Einordnung der Gruppierung äußerte sich indes auch der Kulturbüro Sachsen e.V. auf seiner Website wie folgt: "Am 03.02.2024 fand in der rechtsextremen Immobilie 'Haus Montag' in Pirna eine Informationsveranstaltung mit Liederabend der Jungen Nationalisten (JN) statt, wobei ihre Jugendstruktur vorgestellt werden sollte."

"In zeitlicher Nähe zu der Veranstaltung gab die 'Elblandrevolte' via Instagram ihre Gründung bekannt. Die 'Elblandrevolte' kann somit als Ortsgruppe der JN im Raum Dresden verstanden werden", heißt es in einer Mitteilung des Vereins von Anfang Mai 2024.