Das hat Friedrich List nicht verdient! Rathaus lässt Denkmal verwahrlosen

Das Friedrich-List-Denkmal (Baujahr 1964) gammelt in der Südvorstadt vor sich hin. © Eric Münch

Die besten Zeiten des Friedrich-List-Denkmals (errichtet 1964) in der Südvorstadt sind vorbei. Doch warum wird das DDR-Kunstwerk nicht saniert?



Die Frage ist berechtigt. Schließlich steckten die Bildhauer um Werner Hempel viele Stunden Arbeit mit Meißel und Schlägel in die Steine aus der Sächsischen Schweiz.

"Leider ist es wie so oft in Dresden: Lieber verliert man sich in immer neuen Blütenträumen, anstatt das, was man hat, zu schätzen, zu pflegen und zu erhalten", sagt Stadtrat Holger Zastrow (53, FDP) mit Blick auf den Zustand des Denkmals.

Der Kommunalpolitiker sitzt für seine Fraktion im Bauausschuss. Er kritisiert: "Viele Denkmäler und Brunnen verfallen. Immer fehlt angeblich das Geld. Aber für die Robotron-Kantine und andere Projekte kann es gar nicht genug sein."

Aus dem Rathaus hieß es, dass derzeit keine Sanierung des List-Denkmals geplant ist. Die Planung für ein solches Vorhaben durch das zuständige Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft sei "in absehbarer Zeit kostenseitig nicht untersetzt".

Immerhin: Noch in diesem Jahr sollen die Oberflächen des Denkmals gereinigt werden.