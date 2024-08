Diese Dresdner Häuser hatten einst berühmte Besitzer!

Dresden - Ob Goethe, Schiller, Napoleon oder Luther - Dresden hat in seiner Geschichte schon viele berühmte Persönlichkeiten beherbergt. Manche waren nur einmal hier, andere kamen öfter oder blieben etwas länger. Doch nur wenige kamen in den Genuss, auch ein Haus in Dresden ihr Eigen nennen zu dürfen. Einige berühmte Hausbesitzer gab es in der Landeshauptstadt aber doch.