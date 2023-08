Drei Wolfswelpen in der Dresdner Heide entdeckt

Dresden - Waldarbeiter haben in der Dresdner Heide drei Wolfswelpen entdeckt. Als ein Mitarbeiter aus dem Sächsischen Wolfsmanagement am Donnerstag an dem Fundort eintraf, sind zwei Jungtiere geflüchtet, wie das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) am Freitag mitteilte.