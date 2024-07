Waldschlösschen macht endgültig zu: Schluss für 31 Mitarbeiter und vier Azubis

Dresden - Sie hatten gehofft und gebangt - doch nun ist es bittere Realität. Am 28. Juli schließt die beliebte Gast- und Sudstätte "Bräuhaus am Waldschlösschen" ihre Türen. In zwei Wochen haben damit 31 festangestellte Mitarbeiter, vier Auszubildende und Wirt Maik Kosiol (58) hier ihren letzten Arbeitstag.