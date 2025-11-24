55 Jahre stand sie dort: Nächste Dresdner Brücke wird abgerissen

Dresden - Die nächste Dresdner Brücke wird abgerissen.

Die Fußgängerbrücke verbindet das Industriegelände mit der S-Bahn-Haltestelle. © Steffen Füssel

55 Jahre lang stand die Fußgängerbrücke im Norden als Verbindungsstück zwischen dem Industriegebiet und der gleichnamigen S-Bahn-Haltestelle.

Am Sonntag wurde der Teil des Bauwerks, der über die Königsbrücker Straße führt, in vier große Teile zerlegt und von einem Kran ausgehoben.

Die Brücke gilt laut Stadtverwaltung als marode.

Während des Abbruchs ist die "Köni" an dieser Stelle für den Autoverkehr voll gesperrt.