55 Jahre stand sie dort: Nächste Dresdner Brücke wird abgerissen

55 Jahre lang stand die Fußgängerbrücke im Norden als Verbindungsstück zwischen dem Industriegebiet und der gleichnamigen S-Bahn-Haltestelle.

Von Lennart Zielke

Dresden - Die nächste Dresdner Brücke wird abgerissen.

Die Fußgängerbrücke verbindet das Industriegelände mit der S-Bahn-Haltestelle.
Die Fußgängerbrücke verbindet das Industriegelände mit der S-Bahn-Haltestelle.

Am Sonntag wurde der Teil des Bauwerks, der über die Königsbrücker Straße führt, in vier große Teile zerlegt und von einem Kran ausgehoben.

Die Brücke gilt laut Stadtverwaltung als marode.

Während des Abbruchs ist die "Köni" an dieser Stelle für den Autoverkehr voll gesperrt.

Am Sonntagmorgen begannen Fachleute mit der Zerlegung des Brückenabschnitts über der Königsbrücker Straße.
Am Sonntagmorgen begannen Fachleute mit der Zerlegung des Brückenabschnitts über der Königsbrücker Straße.

Die DVB müssen wegen wichtiger Trennarbeiten an den Oberleitungen Straßenbahnen umleiten: Montag-, Dienstag- und Mittwochnacht enden die Linien 7 und 8 am Albertplatz. Ersatzverkehr stadtauswärts wird über Busse abgewickelt.

