Neuer Wellness-Tempel mitten in der Centrum Galerie: Was hat es damit auf sich?

Insgesamt 15 Wellness-Suiten wird es in Dresden zu buchen geben. © MyWellness

Ab 30. April können die Suiten im 2. Obergeschoss des Einkaufszentrums auf der Prager Straße gebucht werden. Ein Schild am Haupteingang des Centers hängt bereits seit einigen Tagen.

Die Besonderheit: "Erstmals bieten wir unser Wellness-Konzept in einer Shoppingmall an, was besondere Herausforderungen mit sich bringt", so Thomas Kanitz, Gründer und Geschäftsführer von MyWellness in einer Mitteilung.

Auf rund 1800 Quadratmetern können sich Besucher eine von insgesamt 15 Wellness-Suiten buchen und dort entspannen. Je nach Preis-Paket sind diese unterschiedlich ausgestattet.

Standardmäßig dabei sind: Massage-Whirlpools, eine finnische Sauna, Schwebeliegen, Hängesessel und Regendusche. Über eine App lässt sich zusätzlich noch Licht, Musik und Raumtemperatur steuern. Auch Filme lassen sich streamen.