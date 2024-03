Citylauf sorgt für Stau-Gefahr: Diese Straßen sind betroffen! Auch DVB müssen sich einschränken

Dresden - Des einen Freud, des anderen Leid: Bereits zum 34. Mal findet am kommenden Sonntag (24. März) der Citylauf Dresden statt. Die als "Sightrunning Event" angekündigte Veranstaltung führt auch in diesem Jahr quer durch die historische Altstadt. Zahlreiche Verkehrsknotenpunkte müssen dafür abgeriegelt werden.

Wie die Stadt mitteilte, kommt es am Sonntag im Zentrum der Altstadt zu einigen Straßensperrungen. Auch am Samstag muss wegen des Auf- und Abbaus des Start- und Zielbereichs abgeriegelt werden.

Doch damit solch eine eindrucksvolle Strecke ermöglicht werden kann, müssen die Dresdner Verkehrsteilnehmer an diesem Wochenende etwas zurückstecken.

Der Fünf-Kilometer-Rundkurs startet auf dem Terrassenufer. Vorbei am Sächsischen Landtag und dem Zwinger geht es für die Läufer über den Postplatz, die Wilsdruffer Straße, den Sachsenplatz und dann zurück zum Terrassenufer.

Am Vortag des Laufs ist das Terrassenufer zwischen Theaterplatz und Am Zwingerteich zwischen 13 Uhr und 15 Uhr betroffen. Am Sonntag ist diese Passage von 3.30 Uhr bis ungefähr 16 Uhr gesperrt.

Hinzu kommen von 5 bis etwa 14 Uhr: Postplatz, Ostra-Allee stadtauswärts zwischen Postplatz und Kleiner Packhofstraße, Kleine Packhofstraße, Devrientstraße, Terrassenufer, Steinstraße, Ziegelstraße, Lothringer Straße, Sachsenplatz, Hasenberg, Akademiestraße, Tzschirnerplatz, Schießgasse, Wilsdruffer Straße und Schloßstraße.

Dresden bittet alle Verkehrsteilnehmer, sich auf die besondere Verkehrssituation einzustellen. Autofahrten in die Altstadt sollten während des Citylaufs wenn möglich vermieden werden.

Doch auch die DVB sind von den Einschränkungen betroffen. "Die Benutzer sollten deshalb deren Bekanntmachungen über Fahrplanänderungen beachten", hieß es vonseiten der Stadt.