680 Quadratmeter Schnürboden: Laubegaster Schiffswerft lädt zum Charity-Abend ein!

Dresden - Wo früher mittels Schnüren Schiffe vermessen und geplant wurden, lädt der Verein Sonnenstrahl zu einem Charity-Abend ein. Der 680 Quadratmeter große, lichtdurchflutete Schnürboden der Werft Laubegast gehört zu den neuen Eventlocations der Stadt Dresden . Seine Benefizparty-Taufe erhält er am 9. Juni – wenn 199 Gäste ihre Portemonnaies für die Kinderkrebshilfe öffnen.

Er ließ den Kontakt nicht abreißen, ging mit seinem "Patenkind" durch Höhen und Tiefen. "Am 10. Mai haben wir zusammen seinen 18. Geburtstag gefeiert", lächelt Minge.

Mit dabei ist auch Fußball-Legende Ralf Minge (62), der seit vielen Jahren im Kuratorium für Sonnenstrahl arbeitet. Aus ganz besonderem Grund: "2014 habe ich im Uniklinikum vor einem Fahrstuhl einen neunjährigen Jungen in Dynamo-Trikot getroffen", erzählt Minge. "Sieben Tage zuvor war bei ihm Krebs diagnostiziert worden."

Am 9. Juni werden hier die spendierfreudigen Sonnenstrahl-Freunde von 15 Gastro-Partnern unter der Leitung von Caterer Jens Budde (56, Bellan Catering) verwöhnt.

"Dabei haben wir schon Abibälle, Hochzeiten und Firmenfeiern ausgerichtet", so Sven Spielvogel (48), seit 2019 mit Rico Richert Eigentümer der Werft. Ab 2000 Euro kann der Schnürboden angemietet werden.

Werftinhaber Sven Spielvogel (48, v.l.), Sonnenstrahl-Chef Falk Noack (54) und Kuratoriumsmitglied Ralf Minge (62) laden auf den Schnürboden zum Benefizabend ein. © Norbert Neumann

Der Verein Sonnenstrahl unterstützt die Krebstherapie der jungen Patienten auch mit Elternwohnungen, Kunst- und Musiktherapie.

Da die alte Villa in der Goethestraße mit elf Elternwohnungen aus allen Nähten platzt, soll im nächsten Jahr mit dem Bau eines zweiten Hauses in Uniklinik-Nähe begonnen werden. Der Erlös des Werftabends fließt in dessen Finanzierung.

Tickets für den Charity-Abend (59 Euro + 100 Euro Spende): sonnenstrahl-ev.org.