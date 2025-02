Mutter von Nazi-Familie Ritter hängt als Duftbaum im Polizeiauto in Dresden

Stern TV begleitete die Familie seit 1994, brachte die Ritters immer wieder auf die Mattscheibe. Sowohl Karin (†66) als auch ihre Söhne René, Christopher, Norman (†40) und Andy (†39) waren für Gewalt, Verwahrlosung, Drogen und eben Fremdenfeindlichkeit bekannt, gerieten regelmäßig mit dem Gesetz in Konflikt.

Was veranlasst also gerade Polizisten dazu, sich einen solch fragwürdigen Duftbaum an den Spiegel zu hängen? TAG24 wollte es von der Polizei in Magdeburg genauer wissen, sämtliche Anfragen blieben bislang aber unbeantwortet.

Den Duftbaum mit dem Konterfei Karin Ritters und der Aufschrift "Geht hier was kaputt, pfeift der Fuchs" gibt's übrigens im Internet zu kaufen. Kostenpunkt: um die fünf Euro.