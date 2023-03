Schnecken-Justiz: Vor zehn Jahren war Anklage, gestern begann der Prozess!

Trauerredner Hilmar Z. (63) soll über 120 Kleinunternehmer betrogen haben. © Peter Schulze

Optiker, Eisenwaren-Händler, Schuhmacher, Maler, Friseure, Inhaber von An- und Verkaufsstellen, Zoohandlungen, Spielwarenläden oder Teegeschäften müssen jeden Cent umdrehen. Genau diese Kleinunternehmer aber suchten Trauerredner Hilmar Z. und der freischaffende Maler Reinhard D. auf.

Laut Anklage boten sie Beamer an, die im Schaufenster Werbung fürs jeweilige Geschäft zeigen sollten, um Kunden zu locken. Die Beamer (angeblich 10.000 Euro wert) sollten über eine Leasingfirma geleast werden.

Mittelständler im ganzen Land gingen darauf ein, kündigten später wieder. Und sahen in den Mond: Denn in den AGBs stand kleingedruckt, dass die Kündigung beim Eigentümer des Beamers zu erfolgen hat. Irgendwo im Ausland.

Die Kunden blieben auf Verträgen und den obendrein völlig überteuerten Beamern sitzen. Die Teile waren höchstens 2.000 Euro wert!

Jochen P., so der Staatsanwalt, ließ sich sozusagen als Strohmann als Direktor dieser von Dresden aus agierenden Firma in Birmingham eintragen. Was es den Opfern später freilich noch schwerer machte, gegen die Verträge vorzugehen.