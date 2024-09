Trotz Kritik an Hilberts "Partypolitik": Tausende Teenager feiern im Rathaus

Dresden - Schicke Kleider gab es am Freitag im Rathaus zu sehen. Trotz der im Vorfeld heftigen Kritik an Dirk Hilberts (52, FDP) "Partypolitik" lud der Verwaltungs-Chef wieder zur „@nachtschicht_18“ ins Rathaus ein.

Die Jugendlichen feierten ausgelassen zur Musik der DJs. © Norbert Neumann

Rund 5400 Dresdner, die in den vergangenen zwölf Monaten volljährig wurden, waren geladen.

Viele nahmen die Einladung an, wurden am Ende einer langen Schlange vor der Goldenen Pforte höchstpersönlich von Hilbert in Empfang genommen.

Viele ließen sich die Gelegenheit für ein "Selfie" mit dem OB nicht entgehen.

Die von DJs bespielte Tanzfläche war bereits um 22 Uhr rappelvoll.