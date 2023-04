14.04.2023 05:50 Dresdens schönster Trödelmarkt wieder am Start: Mit neuem Konzept und Betreiber!

Am kommenden Samstag startet der Elbeflohmarkt an der Albertbrücke in die neue Saison - mit neuem Betreiber und neuem Konzept.

Von Katrin Koch

Dresden - Es kann wieder getrödelt werden: Am kommenden Samstag startet der Elbeflohmarkt an der Albertbrücke in die neue Saison - mit neuem Betreiber und neuem Konzept. Ein Blick von der Albertbrücke auf das große Trödelmarkt-Areal an der Elbe. © imago images/Sylvio Dittrich Die DDV Mediengruppe (zu der auch TAG24 gehört) will in Kooperation mit dem Projektzentrum Dresden den Elbeflohmarkt zu einem der schönsten Märkte in ganz Deutschland und einem touristischen Anziehungspunkt entwickeln. Jeden Samstag (9 bis 15 Uhr) sollen rund 150 Händler ihre Schätze ausbreiten. Geplant sind darüber hinaus Themen-Specials wie ein Babysachen- und Kinderflohmarkt oder Schätzungen von Sammlungen und Erbschaften. Der Trödel- und Antikhandel soll kulinarisch von einer Freiluft-Gastronomie umrahmt werden, die auf frische und regionale Produkte setzt. Und es wird familienfreundlicher: Kinder dürfen auf dem Elbeflohmarkt kostenlos trödeln. Alle anderen Trödler, die ab 6.30 Uhr ihren Stand aufbauen wollen, zahlen zehn Euro für jeden Meter Standlänge. Der Elbetrödelmarkt wird jeden Samstag von vielen Liebhabern gebrauchter und antiker Schätze besucht. © imago images/Sylvio Dittrich Der Elbeflohmarkt findet bis November statt.

Titelfoto: imago images/Sylvio Dittrich