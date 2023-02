Dresdner Hauptbahnhof am Wochenende gesperrt: Einschränkungen beim Nah- und Fernverkehr

Dresden - Die Dresdner müssen sich am Wochenende auf Ausfälle im Zugverkehr einstellen: Der Hauptbahnhof wird gesperrt!

Ab dem morgigen Samstagnachmittag bis zum kommenden Sonntagmorgen fahren keine Züge in Dresden. © © Steffen Füssel

Am kommenden Wochenende wird die Sanierung des Kreuzbauwerkes am Dresdner Hauptbahnhof vorbereitet. Für die Errichtung von Baugleisen müssen einige Weichen gesperrt werden, teilte die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung mit.

Um dies zu erledigen, wird der Hauptbahnhof zwischen dem morgigen Samstagnachmittag (18. Februar), 16 Uhr, und dem kommenden Sonntagmorgen (19. Februar), 6 Uhr, gesperrt werden.

Dadurch werden sowohl der Nah- und Fernverkehr weitreichend eingeschränkt. Für einige Zuglinien wird es einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen den Haltestellen Dresden-Hauptbahnhof und Dresden-Neustadt geben.

Die Änderungen im Streckenverlauf werden bereits in den Fahrplänen und der DB-Navigator-App angezeigt.