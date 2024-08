Homophobe Beleidigungen und Provokationen auf dem Stadtfest! "Krass verschlechtert"

Dresden - An diesem Wochenende feiern wieder Hunderttausende Menschen das größte Stadtfest in Deutschland - drei Tage lang wird in der Dresdner Innenstadt das Canaletto zelebriert! Ganz friedlich blieb es dabei schon am ersten Tag nicht. DJane Lara Liqueur berichtet von rechten Anfeindungen gegen queere Menschen. Die DVB zeigen sich solidarisch.