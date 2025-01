Einsturzgefahr an der Budapester Straße: 122 Sensoren überwachen diese Brücke

122 Sensoren sind an der Brücke angebracht, um in das Bauwerk hineinzuhorchen und Bewegungen im Spannstahl (etwa durch Spannungsrisskorrosion) festzustellen. Schallemissionsmessung nennen das Fachleute.

Bereits 2019 wurde vor Ort Messtechnik an ausgewählten Stellen installiert.

Doch der Kollaps der Carolabrücke am 11. September und die gesperrte Elbbrücke in Bad Schandau zwangen die Verantwortlichen zu einer Neubewertung der Situation. Um Schlimmeres zu verhindern, muss die Stadt nun knapp 1,7 Millionen Euro in die Hand nehmen. Unter diese Summe fallen auch Messverfahren, die äußere Rissbildungen am Bauwerk feststellen sollen.

Gespart werden soll dafür bei der Gestaltung des Vorplatzes am neuen Stadtforum (Brunnen, Naturstein, Baumpflanzungen). "Die Sicherheit der Menschen hat Vorrang. Wir können uns keine zweite Carolabrücke leisten", ordnete Baupolitiker und AfD-Fraktions-Chef Thomas Ladzinski (35) die Maßnahme ein.

Der von Baubürgermeister Stephan Kühn (45, Grüne) beauftragte Dienstleister ist ein bekanntes Gesicht: TU-Professor Steffen Marx (55) und sein Ingenieurbüro, das auch die Untersuchungen zur Carolabrücke durchführte, sind zuständig.