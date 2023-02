Es wird ernst im "Heibo": Räumung steht bevor, Polizei mit Großaufgebot vor Ort

Dresden - Der entscheidende Tag ist gekommen: Am morgigen Mittwoch will die Versammlungsbehörde die Waldbesetzung im Heidebogen unter die Lupe nehmen. Danach ist mit einer Räumung durch die Polizei zu rechnen. Diese ist bereits mit einem Großaufgebot vor Ort.

Ein Großaufgebot der Polizei bereitet sich auf den Einsatz am Heidebogen vor. © xcitepress

"Seit August 2021 wissen wir vom Sachsenforst, dass sich da etwas tut", sagt René Burk (63), der Chef des Ordnungsamtes des Landkreises Bautzen. "Über das Frühjahr hat sich da etwas entwickelt, wo wir dachten, es könnte sich zu einer Versammlung konstituieren."

Verschiedene Möglichkeiten, um mit den Besetzern in Kontakt zu treten, wären gescheitert, der Auflagenbescheid durch das Oberverwaltungsgericht sei aber grundsätzlich bestätigt worden.

"Am Mittwoch werden wir nach einer Kontrolle entscheiden, wie wir mit der Versammlung umgehen", so Burk. "Bei erheblichen Verstößen gegen die Auflagen, wird aufgelöst. Was danach passiert, ist Polizei- und Forstrecht."

Die Polizei wiederum geht kaum von einer Entscheidung für die Besetzung aus: "Wir haben im Hintergrund eine Auflösung der Versammlung", so Einsatzleiter Dirk Linczmajer (49). "Wir können entsprechend agieren."