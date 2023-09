Fast fertig! So schön wird der neue Bahnhof der Windbergbahn in Dresden

Dresden - Es geht voran in Dresden -Gittersee! Gut ein halbes Jahr nachdem TAG24 darüber berichtet hatte, dass die Windbergbahn Fördermittel für die Sanierung ihres Bahnhofsgebäudes bekommen hat, hat sich an der Stadtgrenze zu Freital so einiges getan. Vereinsmitglied Maik Scholz (52) nahm uns mit auf einen kleinen Rundgang durch das historische Gemäuer aus dem Jahr 1907.

Im letzten von außen sichtbaren Schritt wird aktuell die Verbretterung wieder an das Gebäude angebracht. © Windbergbahn e.V.

"Zwei Mal haben mich die Bauleute auf Arbeit angerufen. Zweimal dachte ich, jetzt ist die Bude zusammengefallen", lacht Scholz und freut sich, dass am Ende doch alles gut gegangen und das Gebäude bald fertig ist.

Denn: Kaum, dass die Bauarbeiten gestartet waren, offenbarte sich den Experten - und nicht nur den - ein katastrophaler Zustand. Vor allem im Sockelbereich waren die Balken schlicht weggefault.

"Die Zimmerleute mussten erstmal eine Technik entwickeln, um den Sockel ringsherum erneuern zu können", so Scholz. "Die Gewerke haben da aber Hand in Hand gearbeitet und am Ende hat alles super geklappt."

In der Tat lief es so gut, dass man am Ende im veranschlagten Kostenrahmen bleiben wird. Das finanzielle Gesamtvolumen betrug 130.000 Euro.