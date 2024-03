Frauentag in Dresden: Diese Demos, Konzerte und Partys erwarten Euch morgen!

Dresden - Am Freitag (8. März) feiern Frauen weltweit den Internationalen Frauentag. So auch in Dresden : Ob Demonstrationen, Ausstellungen oder Konzerte gegen häusliche Gewalt - die Angebote in der sächsischen Landeshauptstadt sind vielfältig.

An zahlreichen Orten im Stadtgebiet demonstrieren morgen Frauen für Gleichberechtigung. (Archivbild) © Thomas Türpe

Jedes Jahr am 8. März gehen deutschlandweit zahlreiche Frauen auf die Straße, um auf ihr Recht auf Gleichberechtigung zu demonstrieren und gegen die Diskriminierung von Frauen sensibilisieren.

In Dresden finden gleich mehrere Demonstrationen statt. Unter anderem ruft die Schülergewerkschaft "Schwarze Rose" zu einem feministischen Schülerstreik auf. Start ist 11 Uhr am Alaunplatz.

Am Königsufer lädt von 13 bis 16 Uhr die Gewerkschaft FAU (Freie Arbeiter*innen Union) zu feministischen Streikgesprächen, unter anderem auch mit Streikenden der "Schwarzen Rose". Geplant sind neben Infoständen auch Snacks sowie ein Spiel-Ort für die Kleinsten.

"Wir wollen raus aus der Ohnmacht und selber entscheiden, wie wir leben und arbeiten. Wir wollen eine Gesellschaft, in der wir überall und immer zuerst Menschen sein dürfen – nicht Maschinen, weil immer Krise ist, weil der Laden weiterlaufen muss", so die Veranstalter in einer Ankündigung.

Beinahe parallel findet auch in der Altstadt eine Demonstration zum "feministischen Kampftag" statt. Rund 200-300 Personen, so die Prognose des Veranstalters, wollen ab 15.30 Uhr am Carolaplatz "auf die Straße um feministische Perspektiven zu erkämpfen und zu verteidigen!" Schluss ist 17 Uhr vor dem Kulturpalast.