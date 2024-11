Schlange stehen auf Prager Straße: Warum trotzen die Menschen hier der Kälte?

Dresden - Eine Warteschlange sorgte am Donnerstagmittag auf der Prager Straße für Aufsehen. Zahlreiche Menschen trotzten geduldig vor der Hausnummer 4A der Kälte: Um 12 Uhr öffnete das Frittenwerk erstmals seine Türen in Dresden und spendierte den ersten 100 Besuchern gratis Essen und Getränke. Auch ein Lokal-Promi durfte da nicht fehlen.

Für Gratis-Fritten harrten viele Besucher auf der Prager Straße in einer Warteschlange aus. © Norbert Neumann

So schaute zum Start der wohl bekannteste Straßenbahnfahrer der Stadt - Maik Zeuge (46) - an seinem freien Tag in der neuen Filiale vorbei.

"Ich liebe Pommes, aber habe diese speziellen Kreationen noch nie gegessen. Ich werde heute auf jeden Fall erstmals ein veganes Gericht probieren", sagte Zeuge.

Er zeigte sich begeistert von der Inneneinrichtung mit Pflanzen, Holzfassaden und auffälligen Neon-Schriftzügen.

Gäste bestellen beim Hineinkommen direkt am Terminal oder beim Personal an der Theke.

"Wann die Bestellung fertig ist, kann auch am Tisch über einen QR-Code am Handy verfolgt werden", erklärt Marketing-Mitarbeiterin Lara Schütze (21) zum Konzept der Systemgastronomie.