"Heibo"-Aktivisten: Aneinandergeklebt ging's ins Gewahrsam

Dresden - In der Laußnitzer Heide regiert jetzt die Säge: Nachdem am Donnerstag das Protestcamp "Heibo" bei Ottendorf-Okrilla komplett geräumt wurde, führt der Staatsbetrieb Sachsenforst nun seine Rodungen durch. Doch noch immer gibt es Widerstand.

Nach Räumung des Protestcamps beginnen die Rodungsarbeiten. © Norbert Neumann

Zwei Aktivisten beschäftigten die Polizei fast 24 Stunden lang: Am Donnerstagabend landeten beide in der Gewahrsamszelle in Dresden.

Dass beide sich eine Zelle teilen mussten, hatte einen Grund: Sie waren an den Händen aneinandergeklebt, verweigerten sowohl die Personalienangabe als auch medizinische Hilfe.

Erst am Freitagnachmittag löste sich der Kleber von selbst. Der eine Aktivist kam daraufhin frei, der andere musste vor den Haftrichter. Da er dort seine Personalien angab, sah der Richter keinen Haftgrund und ließ ihn ebenfalls am frühen Abend frei.

Die Polizei wirft ihm tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte vor.



Nachdem das Camp geräumt wurde, ist die Kritik allerdings nicht verstummt: "Der Fall 'Würschnitz 1' lässt viele voller Unverständnis zurück", sagt Martin Ahlfeld von der Regionalgruppe Dresden des BUND.