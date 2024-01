01.01.2024 18:06 2.567 Die Helden der Neujahrsnacht! Sie machen unseren (Silvester)Dreck weg

Von Hermann Tydecks

Dresden - Die letzten Feiernden torkelten noch über die Hauptstraße, da traten Dresdens "Helden in Orange" um 6 Uhr in der Früh schon ihren Dienst an. Die 44 Kräfte sammelten mehr Böller, Batterien und Silvestermüll ein als im Vorjahr. Trotz Saugern und Kehrmaschinen besteht die Silvester-Reinigung noch aus viel Handarbeit. © Ove Landgraf Maik Pfützner (34), Disponent bei der Stadtreinigung Dresden, (SRD) stieß in der Nacht des Jahreswechsels um 22.30 Uhr mit seiner Familie an. Dann ging er ins Bett - um 4.30 Uhr klingelte sein Wecker. Mit seinen Kollegen reinigte er nach Dienstantritt bereits am Montag große Teile der Innenstadt: die Brücken, Areale und Plätze wie am Schloss, Altmarkt, Neumarkt oder auch das Königsufer. Das milde Wetter ließ Kräfte und Kehrmaschinen zügig vorankommen: "Es war mehr Müll als im letzten Jahr", schätzte Pfützner ein, rechnete mit rund 25 Tonnen allein am heutigen Montag - fünf mehr als vergangenes Silvester. Insgesamt werden bis zu 60 Tonnen erwartet, das entspricht ungefähr dem Vorjahresniveau. Dresden Lokal "Naddl & Ronny" auf der Carolabrücke: Was wird aus dem Graffiti? Laut Pfützner erhielten die Mitarbeiter in aller Früh "tatkräftige Hilfe" von der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde. Die Glaubensgemeinschaft packte wie in den Vorjahren mit einigen Helfern mit an, befreite das Waldschlößchen-Plateau (Neustädter Seite) von Abfällen. Die Dresdner ließen es ordentlich krachen: Zu Silvester fielen ein paar Tonnen mehr Böller-Müll an als in den Vorjahren. © Ove Landgraf Die "Helden in Orange" reinigten bereits am Morgen auch den Schloss- und Theaterplatz. © Ove Landgraf Die weiteren Aufräumarbeiten in den kommenden Tagen dürften schnell abgeschlossen werden, da aktuell nicht mit Frost oder Schnee zu rechnen ist.

