Hochwasser in Dresden lockt auch die Gaffer an

"Aber die Elbe fasziniert immer und wir als Dresdner wissen auch, was der Fluss anrichten kann. Dass es nur ein bisschen regnet und schon wieder so aussieht, macht schon Sorgen."

Da von der Molenbrücke nur noch die Geländer herausragen, nutzen diese beiden Damen sie, um trockenen Fußes voranzukommen. © Ove Landgraf

Für Jasmin (26) ist der Anblick neu: "So habe ich das noch nie erlebt", sagt die junge Dresdnerin und macht sich auch Sorgen um die Tiere: "Die sind vollkommen gestresst, man merkt ja, wie nervös die Tiere hier sind."

Viele Spaziergänger sind allerdings entspannt: Sie schießen Gruppenbilder an der Wasserkante, an der überschwemmten Molenbrücke im Stadtteil versuchen einzelne per Kletterpartie am Geländer trockenen Fußes über das Wasser zu kommen.

Über die Elbe selbst stellte am Mittwoch die letzte Fähre ihren Betrieb ein. DVB-Sprecher Falk Lösch (57): "Mit den aktuell angekündigten Pegelständen von bis zu 6,26 Metern gehört das Winterhochwasser noch zur üblichen Arbeitsroutine.

Wann die Fähren wieder in den Einsatz gehen können, hängt vom Sinken des Wasserstandes ab. An der Fährstelle Kleinzschachwitz kann die Personenfähre noch bei gut sechs Metern überholen."