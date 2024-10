Großer Ansturm auf Oldtimer: Ikarus-Busse fahren wieder durch Dresden

Euphorie an der Bushaltestelle: Unzählige Nostalgiker scheuten langes Warten nicht, um noch einmal eine Runde mit einem Ikatrus-Bus drehen zu könnnen.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Euphorie an der Bushaltestelle: Unzählige Nostalgiker scheuten am Mittwoch langes Warten nicht, um noch einmal eine Runde mit dem DDR-Oldtimer "Ikarus 66" drehen zu können. So viele, dass sich im Bus die Fahrgäste dicht an dicht drängelten, nicht jeder Wartende überhaupt einen Platz bekam.

Der markante Ikarus 66 prägte in den 1960er- und 1970er-Jahren das Stadtbild Dresdens mit. © Steffen Füssel Aus dem ganzen Stadtgebiet reiste Jung und Alt zur Haltestelle "Schillerplatz" am Blauen Wunder, wo der blassgelbe Oldtimer am Mittwoch seinen ersten Stopp einlegte. Auch Sören Effenberger (26) aus Prohlis wartete an seinem freien Tag auf den Bus. "Das ist einfach ein zeitloser Klassiker", schwärmt der 26-Jährige, eigentlich Busfahrer für die DVB. Aber in einem ungarischen Ikarus 66 saß er eben noch nie ... Erfahrung mit dem Busklassiker gesammelt hatte dafür Rentner Roland Kanis (72) aus Striesen, der am Bussteig in Erinnerungen schwelgte. Er war früher Busfahrer, lenkte den Ikarus noch in den 1970er-Jahren durch Bad Schandau. Warum er über eine halbe Stunde in der Kälte ausharrte, um diesmal als Fahrgast mitzufahren? "Das kräftige Motorgeräusch will ich noch einmal hören." Er hatte Glück, ergatterte einen Platz im Innern.

Rentner Peter Schmidt (72) lenkte den historischen Wagen von Blasewitz in Richtung Pillnitz. © Steffen Füssel

Sören Effenberger (26) schoss Erinnerungsfotos. © Steffen Füssel

Die Eheleute Volker (75) und Angelika Landgraf (72) waren voller Vorfreude. © Steffen Füssel

Als Busfahrer nahm Roland Kanis (72) zu DDR-Zeiten in der Fahrerkabine des Ikarus 66 Platz. © Steffen Füssel

Auch vor dem jüngeren Ikarus 260 stauten sich die Mengen. © Steffen Füssel

Nicht jeder der wollte, bekam einen Platz