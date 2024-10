Jugendfreunde feiern Wiedersehen nach 57 Jahren: Alter Flaschenpost sei Dank

Im Juni entdeckten die Campingplatz-Besitzer Mirko (42) und Daniela Naumann (40) eine alte Flaschenpost. © Petra Hornig

Im Juli 1967 schrieben drei Jungs zur Erinnerung an ihren gemeinsamen Urlaub auf dem Campingplatz Boxdorf (nahe Moritzburg) eine Flaschenpost. Die heutigen Campingplatz-Besitzer Mirko (42) und Daniela Naumann (40) fanden diese im Juni bei Renovierungsarbeiten nach fast 60 Jahren wieder und machten sich mit TAG24 auf die Suche nach den Absendern - mit Erfolg.



Barnabas Franz ist der Erste, der an der Rezeption des Zeltplatzes auf seine beiden Freunde wartet. Er war aus Oberfranken für das Treffen extra zurück in seine alte Heimat gefahren. "Ich bin sehr gespannt", sagt der Jüngste des Dreiergespanns, der als Steuerungstechniker im Westen arbeitete.

Dieter Quetschke und seine Ehefrau Heidrun (71) kommen wenig später mit ihrem Auto aus Dippoldiswalde am Treffpunkt an. "Ich kann mich an nichts erinnern", begrüßt ihn Barnabas mit einem kräftigen Händeschütteln.

Dieter stimmt nickend zu. Beide unterhalten sich über die vergangenen Zeiten. "Man muss erst mal die Fäden finden und alles fassen. Es ist eine ewig lange Zeit her", stellt Dieter fest. Ihren treuen Begleiter Hund Charly (7) haben die Quetschkes nicht mitgebracht. "Er ist übers Wochenende im Urlaub", so Heidrun.