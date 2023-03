"Letzte Generation": Straßenblockade am Elbepark verhindert - Diesmal war die Polizei schneller!

Karla Kasperek, Mitglied der "Letzten Generation" erklärte dazu: "Es braucht jetzt maximale Störung. Denn bis heute betreibt die Bundesregierung keinen glaubhaften effektiven Klimaschutz. Stattdessen macht sie Weiter-So in ihrem todbringenden Kurs. Das sächsische Innenministerium kündigte an, dass wir jetzt für Lösekosten zahlen sollen. Das hält mich nicht ab, für unser aller Überleben einzustehen."

Im Vorfeld gab es einige Verwirrung zu der geplanten Blockade. Zunächst kündigte die "Letzte Generation" in einer Pressemitteilung um 12.44 Uhr an, die "Intensität der Proteste" diesmal zu erhöhen und sich wortwörtlich auf der Straße "einbetonieren" zu wollen, wodurch die Aktivisten nicht mehr nur mit Öl vom Asphalt hätten gelöst werden können.

Anstelle der gereizten Reaktionen der Verkehrsteilnehmer erhielten die Aktivisten diesmal bloß einen Platzverweis für die gesamte Kreuzung. Bis 17 Uhr dürfen sie sich dort nicht mehr blicken lassen. Was nach Ablauf des Platzverweises passiert, ist noch unklar.

Als die Klimaaktivisten gegen 15.14 Uhr den Fußgängerüberweg an der Washingstonstraße blockieren wollten, haben sie die Rechnung ohne die Polizeibeamten gemacht, die diesmal nicht erst zum Kleber-Lösen anrückten, sondern die Protestaktion bereits im Vorfeld verhinderten.

Für vier Aktivisten der "Letzten Generation" war der Protest am Montagnachmittag bereits vorbei, bevor er überhaupt angefangen hatte. © Roland Halkasch

Um 13.56 Uhr korrigierten sich die Klimaaktivisten in einer weiteren Pressemeldung und erklärten, dass es doch bloß zu einer "gewohnten Straßenblockade" kommen werde. "Neuere Prostestformen" sollen dann am Dienstag und Mittwoch folgen, hieß es in der neueren Mitteilung.

Letztlich kam es am heutigen Montag bisher zu überhaupt keiner Form von Protest. Ob es dabei bleibt, wird sich im Laufe des Tages zeigen.

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 mitteilte, erhielten die Einsatzkräfte im Vorfeld einen Hinweis zu der geplanten Aktion.