Loschwitzer Straße endlich glatt, aber Eltern sauer

Noch größerer Ärger an den beiden Kitas in der Loschwitzer Straße. Die neuen Radwege wurden mit durchgezogener Linie abgegrenzt. Somit begehen Autofahrer quasi allmorgendlich eine Ordnungswidrigkeit, wenn sie halten, um ihre Kleinen in die Kita zu bringen.

Nach der Sanierung der wichtigen Verbindungsstraße zwischen Uniklinik und Blauem Wunder stellt sich die Frage: Wo halten? © Thomas Türpe

Ein Kommentar von Jakob Anders

Das historisch gewachsene Dresdner Verkehrssystem zu verbessern, ist keine einfache Aufgabe. Denn was sich ein Stadtplaner hinsichtlich der fortlaufenden Mobilitätswende in Zukunft auch auszumalen vermag, muss stellenweise radikal den Vorstellungen eines Denkmalschützers widersprechen. Zukunftsvisionen kollidieren in der Landeshauptstadt an vielen Stellen mit Denkmälern.

Die Sanierung von Blasewitzer und Loschwitzer Straße ist also auch als positives Symbol zu verstehen: Theoretiker mit ihren verschiedenen Interessen haben eine Basis gefunden, auf der die Verbindung von Uniklinik zum Blauen Wunder eindeutig und für alle Verkehrsteilnehmer verbessert worden ist. Na ja - für fast alle. Denn die Planer haben eine Gruppe scheinbar vergessen.

Eltern, die ihre Kinder in die Kitas an der Loschwitzer Straße bringen, sind (bisher) eindeutig die Verlierer der frisch sanierten Strecke. Die durchgezogene Linie des neuen Radstreifens vor der Kita bedeutet auch für sie: Halten verboten!

Vor der Sanierung war das Parken zwar untersagt, das Halten allerdings für eine kurze Zeit erlaubt. Was für eine Panne! Entweder es wurde einfach nicht über die Konsequenzen nachgedacht, die ein Halteverbot vor einer Kita nach sich zieht, die Kitas wurden bei der Planung vergessen, oder es gab einen Fehler in der Kommunikation, sodass die praktische Arbeit falsch umgesetzt worden ist und bisher keinem auffiel.

Eine zügige Änderung muss her, damit auch die Eltern von der neuen Fahrbahn profitieren. Und nicht, wie derzeit, darunter leiden.