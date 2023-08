Marke Eigenbau! In diesem Dresdner Stadtteil steht ein ganz besonderer "Blitzer"

Dresden - Blitzer-Attrappe bremst Raser aus: An der Gönnsdorfer Straße in Dresden-Rochwitz sorgt ein etwa 40 x 30 Zentimeter großer Fake-Geschwindigkeitsmesser am Straßenrand für Adrenalin bei den Autofahrern. Darunter mahnt zudem ein Tempo-30-Schild auf der schmalen, kurvenreichen Straße, die Geschwindigkeit zu drosseln.